''Сошло с рук ''убийство'': игроки "Манчестер Юнайтед" поиздевались над Моуриньо

Легендарный капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игроков "красных дьяволов", обвинив их в отставке главного тренера Жозе Моуриньо.

Руководство клуба попрощалось с португальцем из-за неудовлетворительных результатов.

"Вы бы тоже поссорились с этими футболистами. Игроки, которые набирают лишний вес, не тренируются должным образом, которые не играют… позор некоторым из них. Я — не самый большой фанат Моуриньо, но я терпеть не могу футболистов, которые прячутся за агентами и друзьями в СМИ. Игрокам сошло с рук убийство. Они бросили его под автобус", — наехал на футболистов "Манчестер Юнайтед" Кин в интервью BBC.

Жозе Моуриньо

Как сообщал OBOZREVATEL, португальский специалист "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо был уволен с поста наставника английского клуба 18 декабря. До конца нынешнего года исполнять обязанности главного тренера "красных дьяволов" будет Майкл Каррик.

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в Испании. Уволенный наставник "красных дьяволов" может вернуться в свою бывшую команду — мадридский "Реал".