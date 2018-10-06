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Сорвался: Моуриньо решился на радикальный шаг в "Манчестер Юнайтед"

1.3тЧитать материал на украинском

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо собрался подать в отставку после матча восьмого тура английской Премьер-лиги против "Ньюкасла", который состоится 6 октября в 19:30 по киевскому времени. Португальский специалист признал, что не может вывести команду из кризиса.

В последние месяцы Моуриньо лишился своего авторитета у болельщиков и игроков, сообщает Mirror. Одним из решающих факторов стала ссора португальца с лидером "манкунианцев" французом Полем Погба.

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо

ФК Манчестер Юнайтед

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"Манчестер Юнайтед" не может выиграть четыре поединка кряду. Команда вылетела из Кубка Футбольной лиги Англии и потеряла очки в Лиге чемпионов в домашнем поединке против "Валенсии". В Премьер-лиге "красные дьяволы" выиграли лишь три из семи предыдущих встреч, а также единожды сыграли вничью, что позволило им расположиться лишь в средине турнирной таблицы.

Турнирная таблица АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство "Реала" недовольно результатами команды и может уволить наставника "сливочных" Хулена Лопетеги.

Персона
Жозе Моуриньо
Объект
ФК Манчестер Юнайтед
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