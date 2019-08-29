Соперники "Динамо": где смотреть жеребьевку Лиги Европы

В пятницу, 30 августа, в конгресс-центре "Гримальди-форум" (Монако) пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/2020. Начало в 14:00.

Лига Европы

Украину в этом турнире будет представлять киевское "Динамо". 48 участников будут разбиты на четыре корзины согласно клубным коэффициентам. В ходе жеребьевки сформируется 12 групп. В каждую группу попадает по одному клубу из каждой корзины.

"Динамо" с рейтингом 65,000 попало в первую корзину.

Команды из одной ассоциации не могут попасть в одну группу. Точный порядок будет подтвержден перед жеребьевкой. 1-й тур пройдет 19 сентября.

Все поклонники любимой команды смогут следить за процедурой жеребьевки в прямом эфире на украинском телеканале "Футбол 1".

Кроме того, трансляция из Монако запланирована на Еurosport 1, Беларусь 5 и российском канале "Матч! Футбол 1".

Напомним, что накануне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, где своих соперников по групповому этапу узнал донецкий "Шахтер".

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