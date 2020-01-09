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9 января • обновлено в 14:48
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Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерял нападающего

1.1т
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Нападающий португальской "Бенфики", которая является соперником "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, Рауль де Томас подписал контракт с "Эспаньолом".

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, соглашение с 26-летним форвардом заключено на шесть лет. По данным СМИ, "Эспаньол" заплатил за де Томаса 20 миллионов евро.

Рауль де Томас

Рауль де Томас

Twitter "Эспаньола"

Новости
Фанат соперника "Шахтера" по Лиге Европы исполнил "голое" обещание

Летом 2019 года 25-летний воспитанник "Реала" перешел в "Бенфику" за 20 миллионов евро, однако не смог закрепиться в составе, сыграв лишь в 7 матчах чемпионата Португалии и не сумев отличиться результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бенфика" уже успела совершить громкий трансфер в текущее трансферное окно.

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Автор
Юрий Трохимчук
Темы
Лига Европы Трансферы
Место
Испания Барселона
Теги
ФК Бенфика ФК Шахтер
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