Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерял нападающего

Нападающий португальской "Бенфики", которая является соперником "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, Рауль де Томас подписал контракт с "Эспаньолом".

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, соглашение с 26-летним форвардом заключено на шесть лет. По данным СМИ, "Эспаньол" заплатил за де Томаса 20 миллионов евро.

Рауль де Томас Twitter "Эспаньола"

Летом 2019 года 25-летний воспитанник "Реала" перешел в "Бенфику" за 20 миллионов евро, однако не смог закрепиться в составе, сыграв лишь в 7 матчах чемпионата Португалии и не сумев отличиться результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бенфика" уже успела совершить громкий трансфер в текущее трансферное окно.

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