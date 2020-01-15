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15 января • обновлено в 13:55
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Соперник "Шахтера" в Лиге Европы остался без перспективного футболиста

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21-летний полузащитник лиссабонской "Бенфики" Жедсон Фернандеш перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды. Арендное соглашение, в котором есть опция выкупа, рассчитано на 18 месяцев.

Лондонский клуб официально объявил о подписании вундеркинда у себя в Twitter.

Жедсон Фернандеш

Жедсон Фернандеш

Sportslens.com

Фернандеш дебютировал в первом составе "Бенфики" в прошлом сезоне и сыграл 22 матча за команду, отличившись тремя забитыми мячами. В нынешнем сезоне на его счету 7 поединков за клуб. Полузащитник также вызывался в сборную Португалии, приняв участие в двух играх. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 15 млн евро.

Напомним, что донецкий "Шахтер" сыграет с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы.

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Темы
Трансферы Лига Европы
Теги
ФК Бенфика ФК Шахтер
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