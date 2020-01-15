Соперник "Шахтера" в Лиге Европы остался без перспективного футболиста

21-летний полузащитник лиссабонской "Бенфики" Жедсон Фернандеш перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды. Арендное соглашение, в котором есть опция выкупа, рассчитано на 18 месяцев.
Лондонский клуб официально объявил о подписании вундеркинда у себя в Twitter.
Жедсон Фернандеш
Sportslens.com
🇵🇹 #BemVindoGedson 🇵🇹 pic.twitter.com/ZibMjeBCJG— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020
Фернандеш дебютировал в первом составе "Бенфики" в прошлом сезоне и сыграл 22 матча за команду, отличившись тремя забитыми мячами. В нынешнем сезоне на его счету 7 поединков за клуб. Полузащитник также вызывался в сборную Португалии, приняв участие в двух играх. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 15 млн евро.
Напомним, что донецкий "Шахтер" сыграет с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL, соперник "горняков" усилился полузащитником сборной Германии Юлианом Вайглем в зимнее трансферное окно.
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