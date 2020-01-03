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3 января • обновлено в 13:48
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Соперник "Шахтера" по Лиге Европы усилился немецким полузащитником

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Соперник донецкого "Шахтера" по 1/16 Лиги Европы португальская "Бенфика" приобрела полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля за 20 миллионов евро.

Как сообщает агентство AS, контракт футболиста рассчитан на 4,5 года, а сумма отступных составляет 100 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в стартовом составе "Боруссии" в чемпионате Германии, но попросил руководство команды об уходе. В состав "шмелей" он перешел в 2015 году из "Мюнхена-1860".

Юлиан Вайгль

Юлиан Вайгль

Taste of Football

Стоит отметить, что ранее Вайглем интересовались такие европейские топ-клубы, как "ПСЖ", "Барселона" и "Манчестер Сити". На его счету также 5 поединков за немецкую сборную.

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Тема
Трансферы
Теги
Боруссия Дортмунд ФК Шахтер ФК Бенфика
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