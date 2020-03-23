Соперник "Шахтера" по Лиге Европы начал тренировки, несмотря на карантин

Соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" возобновил тренировки.

По информации официального сайта клуба, 23 марта команда проведет занятие на домашнем стадионе Wolkswagen Arena. Сообщается, что футболисты будут работать исключительно в тренажерном зале в небольших группах в разное время.

ФК "Вольфсбург"

Отметим, что свой последний матч "Вольфсбург" провел 12 марта, когда принимал "Шахтер" в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Тогда "Волки" (прозвище немецкой команды) проиграли на своем поле чемпиону Украины со счетом 1:2. Когда состоится ответный матч – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФК "Шахтер" сделал официальное заявление по матчу Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Харькове.

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