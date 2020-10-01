Месси, Роналду и Ребров для "Динамо"! Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн

В студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве в четверг, 1 октября, прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Впервые с 2016 года Украину в самом престижном европейском клубном турнире представляют два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Жеребьевка

Групповой этап

Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив".

Группа B: "Реал", "Шахтер", "Интер", "Боруссия" М.

Группа C: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель".

Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мидтьюллан".

Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн".

Группа F: "Зенит", "Боруссия" Д, "Лацио", "Брюгге".

Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо" Киев, "Ференцварош".

Группа H: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир".

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60 МИНУ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. Здравствуйте, дорогие друзья! "Динамо" и "Шахтер" сегодня узнают соперников по групповому этапе ЛЧ.

45 МИНУТ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. Напомним, "горняки" попали во вторую корзину, а киевляне – в третью.

10 МИНУТ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. Все участники турнира и их эмблемы.

7 МИНУТ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. Отметим необычное место проведения мероприятия. Вместо Монте-Карло или Ньона у нас сегодня все проходит в Женеве.

2 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Даже сайт УЕФА не выдержал интереса к событию.

18:01. Начинается у нас церемония.

18:03. Напоминают нам самые интересные моменты минувшего сезона.

18:07. Президент УЕФА говорит об объединении ради того, чтобы футбол вернулся в любое место планеты.

18:09. "Год совершенно сумасшедший, но футбол дает людям надежду", – говорит Александар Чеферин.

18:10. Президентскую награду получил легендарный Дидье Дрогба.

18:16. Нудные речи пока у нас толкают участники жеребьевки.

18:20. Мануэль Нойер – лучший голкипер минувшего сезона. А Сара Буадди победила среди женщин.

18:24. Уже как бы хочется увидеть, как шарики вскрывают, а они все говорят и говорят...

18:27. Наконец-то! Сейчас начнут шары гонять.

18:30. Начинаем с первой корзины.

18:32. "Бавария" ушла в группу А.

18:33. "Реал" попадает в квартет В.

18:33. "Порту" отправляется в группу С.

18:34. Группа D принимает "Ливерпуль".

18:34. В группу Е идет "Севилья".

18:35. "Зенит" ушел в группу F.

18:35. "Ювентус" – квартет G.

18:35. Группу Н возглавил ПСЖ.

18:37. Джошуа (вот так!) Киммих и Венди Бернар стали лучшими защитниками минувшего сезона.

18:39. Киммих расставляет все точки над "i" по поводу своего имени. Йозуа!

18:43. Переходим ко второй корзине. Сейчас первого соперника "Шахтер" узнает.

18:44. "Атлетико" сыграет с "Баварией" в группе А.

18:46. В группе Е сыграют "Севилья" и "Челси".

18:46. Ух! "Барселона" попадает к "Ювентусу". Криш против Лео!

18:47. "Аякс" к "Ливерпулю" ушел.

18:48. "Шахтер" сыграет с "Реалом" в группе В!

18:49. "Боруссия" и "Зенит" собрались в группе F.

18:50. "Манчестер Юнайтед" сыграет с ПСЖ.

18:50. В группе С к "Порту" присоединился "Манчестер Сити".

18:51. Дженифер Маращан и Кевин Де Брюйне получили приз лучшим полузащитникам.

18:53. Для "Динамо" вырисовываются три варианта: группы Е, G и Н. "Севилья" и "Челси", "Юве" и "Барса", МЮ и ПСЖ.

18:57. Поехали. Третья корзина! А тут "Динамо".

18:59. "Краснодар" занял место в группе Е с "Севильей" и "Челси".

19:00. "Лейпциг" уходит к ПСЖ и МЮ. "Динамо" пойдет к "Юве" и "Барсе"!

19:02. "Ливерпуль", "Аякс" и "Аталанта" в группе D.

19:02. "Олимпиакос" с "Порту" и "Сити" сыграет.

19:03. "Ювентус", "Барселона" и "Динамо" в группе G.

19:03. А "Зальцбург" идет к "Баварии" и "Атлетико".

19:04. В группе В "Интер", "Шахтер" и "Реал"!

19:05. "Лацио" дополнил группу с "Зенитом" и "Боруссией" из Дортмунда.

19:06. Пернила Хардер и Роберт Левандовски выиграли призы лучших форвардов.

19:14. "Марсель" сыграет в группе С с "Манчестер Сити", "Порту" и "Олимпиакосом".

19:15. "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив".

19:17. ПСЖ, МЮ, "Лейпциг" и "Истанбул ББ".

19:18. "Ренн" к "Краснодару", "Челси" и "Севилье".

19:19. "Мидтьюлланн", "Ливерпуль", "Аякс" и "Аталанта".

19:19. "Брюгге", "Лацио", "Боруссия" Д, "Зенит".

19:20. "Реал", "Шахтер", "Интер" и "Боруссия" Менхенгладбах.

19:20. БОМБА!!! "Ювентус", "Барселона", "Динамо" и "Ференцварош" Реброва!

19:24. Визуализируйте.

19:27. Все, всем спасибо за внимание!

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В прямом эфире жеребьевку Лиги чемпионов будет транслирует официальный сайт УЕФА. В Украине на ТВ ее показывает ТК "Футбол 1", также жеребьевку можно найти в вещании российского "Матч ТВ" и белорусского "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько уже заработало киевское "Динамо" в Лиге чемпионов.