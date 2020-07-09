Соперник для "Шахтера": где смотреть жеребьевку Лиги Европы

В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоятся жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы, где своих потенциальных соперников узнает донецкий "Шахтер".

В прямом эфире торжественную церемонию покажет украинский телеканал "Футбол 1". Начало в 14:00 по киевскому времени.

Кроме того, прямые трансляции запланированы на российских "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение сыграть матчи начиная со стадии 1/4 финала в режиме "финала восьми".

Команды проведут лишь по одной встрече на нейтральном поле в четырех городах Германии - Дуйсбурге, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Кельне.

На момент остановки турнира были сыграны следующие встречи 1/8 финала:

"Айнтрахт" - "Базель" 0:3

"Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" 1:0

"Рейнджерс" - "Байер 1:3

"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" 1:1

"Вольфсбург" - "Шахтер" 1:2

ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" 0:5

Первые матчи "Севилья" - "Рома" и "Интер" - "Хетафе" не состоялись. Эти пары проведут по одному поединку.

Игры 1/8 финала пройдут 5-6 августа, 1/4 финала – 10-11 августа. 16-17 августа состоятся игры 1/2 финала. Финал запланирован в Кельне на 21 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне УЕФА принял официальное решение что ответка "Шахтер" – "Вольфсбург" пройдет в Украине.