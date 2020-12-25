Соперник "Динамо" в Лиге Европы усилился форвардом из немецкой Бундеслиги

Михаил Морозов Футбол 09:35, 25.12.2020 Обновлено: 09:55, 25.12.2020

"Брюгге", который станет соперником "Динамо" по 1/16 финала Лиги Европы, усилил состав нападающим немецкого "Айнтрахта" Басом Достом.

Как рассказал спортивный директор команды из Франкфурта в интервью официальному сайту, пандемия коронавируса заставила клуб столкнуться с экономическими трудностями, которые вынуждают его экономить. Бельгийцы очень хотели заполучить футболиста и, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, заплатили за Доста 4 миллиона евро при стоимости в 5,5 миллионов.

Бас перешел в "Айнтрахт" летом 2019 года и за это время принял участие в 43 матчах за команду, забив 15 голов, включая 12 в 36 поединках немецкой Бундеслиги. До этого он выступал за "Вольфсбург", лиссабонский "Спортинг" и несколько клубов из родных для него Нидерландов. За национальную сборную Бас сыграл 18 раз, отличившись однажды.

Перед последним туром бельгийского чемпионата в 2020 году "Брюгге" лидирует в таблице с 36 очками после 18 матчей. У второго "Генка" на два пункта меньше, но есть игра в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый поединок "Динамо" в 1/16 Лиги Европы состоится 18 февраля в Киеве, а ответный пройдет 25 февраля.

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