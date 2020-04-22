Соловьева затравили за "Динамо" и Майдан: спортивные итоги 21 апреля

Александр Чеканов Футбол 09:06, 22.04.2020 Обновлено: 09:40, 22.04.2020

Российский пропагандист Владимир Соловьев попал под шквал критики из-за слов о Майдане и московском "Динамо", а СМИ узнали о сенсационном "плане Б" в Лиге чемпионов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 21 апреля.

Кроме того, Евгений Хачериди впервые прокомментировал скандал в Беларуси. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Соловьева затравили в сети за слова про Майдан и московское "Динамо"

"Получить сполна": Уткин пригрозил Соловьеву

"Динамо" в Лиге чемпионов: УЕФА озвучил сенсационный "план Б"

Без Месси и Роналду в топ-3: названы самые техничные игроки в истории футбола

"На свой страх и риск": появились новые подробности смерти 22-летнего игрока "Локомотива"

"Он умер..." Емельяненко "похоронили"

Шарий похвастался видео с Майком Тайсоном и облажался

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Минздрав запустил мощную акцию в поддержку врачей, которые борются с COVID-19 в Украине

Ким Чен Ын умер сегодня утром? Сеть всполошила новость

Вышел весь персонал больницы: под Одессой простились с погибшим от СOVID-19 медиком

Рыдало все село: на Буковине простились с умершими от COVID-19 братьями

Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен