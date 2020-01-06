"Собрались уходить?" Неизвестные факты о легенде "Динамо" Лобановском

6 января Валерию Васильевичу Лобановскому мог бы исполниться 81 год. В этот день к его могиле на Байковом кладбище поклониться тренеру и еще раз поблагодарить за все придут его воспитанники, сотрудники динамовского клуба, одноклассники, журналисты, футбольные болельщики. Обязательно принесут цветы и возложат к памятнику Мэтру.

Фигура Лобановского долгие годы определяла философию футбола в Украине, которая подкреплялась конкретными делами. Бог дал ему столько, что, казалось, нескольких жизней не хватит для реализации этих замыслов… Еще долго, а, может быть, и всегда мы будем мерить наш футбол по Лобановскому. Он был больше, чем знаменитым футболистом, когда играл, больше, чем выдающимся тренером, когда выводил на поле команды. Он был одним из немногих наших соотечественников, которого знали, уважали и достойно оценивали за рубежом. На родине великий тренер был в постоянных дискуссиях о футболе. Одни его слепо копировали, другие пытались безуспешно опровергать, третьи – просто завидовали…

Валерия Лобановский "Команда"

У Лобановского была удивительная судьба. Судьба, которую он писал себе сам. Такие люди не умирают! Он будет жить. В нашей памяти. В наших сердцах. Он будет жить, благодаря своим ученикам, которых, казалось, он специально не готовил, но их у него, как у великого мастера, оказалось не один десяток. Будем надеяться, они будут продолжать его дело… Воистину, никто в нашей стране не заслужил столь невероятной, всенародной любви!

OBOZREVATEL много рассказывал о жизни Валерия Васильевича, о его блистательной карьере игрока и тренера, о его взглядах на развитие футбола, о его теплом отношении к супруге Аделаиде Панкратьевне и дочери Светлане, любви к внукам Ксюше и Богдану, о людях, которые его окружали.

С этими же фактами из жизни Лобановского OBOZREVATEL вас знакомит впервые.

Не зря говорят, что кресло главного тренера сродни электрическому стулу.

Лобановский уезжал на Ближний Восток не только с завидным послужным списком, но и с пухлой медицинской книжкой. О том, что его сердце пошаливает, знали все, кто мало-мальски интересовался футболом. Руководители динамовского клуба не раз уговаривали Валерия Васильевича пройти углубленное медицинское обследование в клинике любой страны мира – Германии, Израиля, США, утверждая, что его здоровье важнее любого результата. А в ответ слышали: "Не нужно. Все под контролем, я знаю свой организм лучше всяких врачей". И искал любой повод не "отвлекаться" на лечение, чтобы полностью сосредоточиться на работе, которая была для него превыше всего.

Уйти, отказаться от дела всей своей жизни, отречься от мечты – для этого тоже надо иметь силу воли, характер и мужество. Кто-то смог. А кто-то предпочел отдать футболу всего себя, без остатка. Как Валерий Лобановский, который шагнул в Вечность с тренерской скамьи стадиона в Запорожье.

Что касается суеверий самого титулованного тренера киевского, украинского и советского футбола, о них слагались легенды. Сам наставник о подобных вещах не считал нужным распространяться, "расшифровку" журналисты по крохам собирали в общении с помощниками Лобановского.

Так, на домашние матчи команда должна была добираться одним и тем же маршрутом. В автобус Валерий Васильевич всегда заходил последним, занимая место за водителем. До игры отдавал очки Александру Чубарову, после матча их забирал. Перед выходом из раздевалки объявлял для команды момент полной тишины, разбивая ее хлопко́м ровно через семь секунд. Выбирал себе условную черту (скажем, порог подтрибунного помещения), которую по пути на поле преодолевал обязательно с правой ноги. Никогда не наступал на стыки квадратных плит, которыми был вымощен туннель на "Олимпийском".

Голкипер Александр Шовковский рассказал об одной обязательной процедуре, введенной наставником: перед каждой тренировкой игроки должны были зайти к главному тренеру, поприветствовать его, обменяться взглядами. "Многие на это смотрели с недоумением: зачем надоедать тренеру? А ответ лежал на поверхности: тренер хотел посмотреть в глаза игроку. Как он себя чувствует, все ли у него дома хорошо? Как прошла его ночь? С одной стороны, вырабатывалось взаимное доверие. С другой, главному тренеру для того, чтобы оптимально сформировать команду, надо знать о каждом игроке фактически все. Не только, как он чувствует себя физически, но и что у него на душе".

На многих собеседников Валерий Васильевич действовал как удав на кролика. "От него исходит какая-то поистине дьявольская энергия!" – делился впечатлениями Игорь Беланов.

"Зима. Тренировочная игра, – вспоминал Игорь Суркис первый подготовительный сбор после возвращения Мэтра. – Выходят футболисты, о которых Сабо написал, что они уже не нужны команде: Лужный, Белькевич, Хацкевич... "Слышал, собрались уходить из футбола. Я хотел бы на вас посмотреть", – обращается к ним Валерий Васильевич. За 20-25 минут команда забила три или четыре мяча. "Теперь мне все ясно!" – Лобановский был краток и, без сомнения, доволен увиденным.

В течение двух следующих сезонов почти все эти игроки творили чудеса в Европе! Многие из них поражались собственному потенциалу, раскрывшемуся при новом наставнике. Они добрались до полуфинала Лиги чемпионов, и лишь стечение обстоятельств не позволило завоевать трофей, которого и та команда, и, конечно, Лобановский были достойны".

Лобановський – назавжди! Лобановский – навсегда! Lobanovskyi – forever!

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