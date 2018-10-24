''Со своей стороны'': Путин отреагировал на ЧП с фанатами ЦСКА в Риме

Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Рима за реакцию на инцидент с фанатами московского ЦСКА в столице Италии накануне матча Лиги чемпионов. Комментируя ЧП, в котором, упав на эскалаторе метро, пострадали 30 человек, глава Кремля отметил работу врачей.

"Хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывал помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро. Спасибо большое", – заявил Путин во время встречи с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА в римском метро произошла поломка одного из эскалаторов. Машина начала двигаться с бешеной скоростью, в результате чего люди падали на ступеньки и балюстраду.

В числе пострадавших оказались 30 человек, в том числе четверо граждан Украины и фанаты армейского клуба. Одному из пострадавших грозила ампутация ноги, однако позже врачи решили отказаться от процедуры.

Власти Рима объяснили ЧП тем, что фанаты ЦСКА, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, начали прыгать на эскалаторе.