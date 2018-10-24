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''Со своей стороны'': Путин отреагировал на ЧП с фанатами ЦСКА в Риме

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Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Рима за реакцию на инцидент с фанатами московского ЦСКА в столице Италии накануне матча Лиги чемпионов. Комментируя ЧП, в котором, упав на эскалаторе метро, пострадали 30 человек, глава Кремля отметил работу врачей.

"Хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывал помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро. Спасибо большое", – заявил Путин во время встречи с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба Кремля.

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''Со своей стороны'': Путин отреагировал на ЧП с фанатами ЦСКА в Риме

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА в римском метро произошла поломка одного из эскалаторов. Машина начала двигаться с бешеной скоростью, в результате чего люди падали на ступеньки и балюстраду.

В числе пострадавших оказались 30 человек, в том числе четверо граждан Украины и фанаты армейского клуба. Одному из пострадавших грозила ампутация ноги, однако позже врачи решили отказаться от процедуры.

Власти Рима объяснили ЧП тем, что фанаты ЦСКА, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, начали прыгать на эскалаторе.

Читайте все новости по теме "ЧП в метро Рима" на OBOZREVATEL.

Темы
ЧП в метро РимаЛига чемпионов
Персона
Владимир Путин
Объекты
ЦСКА МоскваФК Рома
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Галицький Данило
Галицький Данило
И полиции Рима передал большую благодарность, при этом отметил сцарь всея ихтамнетии, что его полиция профессиональнее владеет дубинками, случись такое на сортирии, не только ноги поламны, но и головы разбиты были, только не на эскалаторе, а в отделении.
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Молодец. По украински подякував. Учит украинский. Так держать)
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