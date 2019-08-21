"Со свистом": известный журналист "припечатал" "Динамо" за провал в ЛЧ

Обидчик киевского "Динамо" в Лиге чемпионов бельгийский "Брюгге" провел первый матч плей-офф турнира, обыграв на выезде австрийский ЛАСК — 1:0. Гол с пенальти на 10-й минуте забил Ваканен.

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков поделился мнением о шансах "Брюгге" на проход в основной раунд ЛЧ.

ФК "Брюгге"

"Похоже, как и предполагалось, "Брюгге" со свистом проходит в групповой турнир... Бог мой, какой редчайший шанс запороло "Динамо"! И какими словами прикажете поминать известных вам людей? Благодарить их за проделанную работу, проникаться их трудностями, входить в их положение?! Рука не поднимается, слово не молвится!" — написал Франков в своем телеграм-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа руководство "Динамо" официально огласило, кто входит в новый тренерский штаб Михайличенко.

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