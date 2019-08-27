Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Снова "Динамо": названы возможные клубы Хацкевича

Читать материал на украинском

Экс-главный тренер "Динамо" Киев Александр Хацкевич рассматривает два варианта для продолжения карьеры.

Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на свои источники, Хацкевич готов снова возглавить "Динамо", но в этот раз минское.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

Новые собственники белорусского клуба не очень довольны работой нынешнего наставника Сергея Гуренко, поскольку команда вылетела из Лиги Европы, а в национальном первенстве идет 4-й, отставая от лидера на 9 очков.

Гуренко может быть уволен после матча с "Неманом" 1 сентября.

Также Хацкевич – в приоритете у польской "Легии". Если команда вылетит из Лиги Европы от "Рейнджерс", нынешнего тренера могут уволить. В чемпионате страны варшавская команда идет 8-й.

Новости
"Самоубийца и кон*еный идиот": оценена работа Хацкевича в "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе со своим штабом был уволен, а новым наставником вице-чемпионов Украины стал Алексей Михайленко.

Позже в сети были опубликованы детали контракта Михайличенко с "Динамо".

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Персона
Александр Хацкевич
Теги
ФК Динамо Минск Легия Варшава
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это дерьмо кому-то ещё интересно???
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...