Снова "Динамо": названы возможные клубы Хацкевича

Экс-главный тренер "Динамо" Киев Александр Хацкевич рассматривает два варианта для продолжения карьеры.

Как сообщает "Динамомания" со ссылкой на свои источники, Хацкевич готов снова возглавить "Динамо", но в этот раз минское.

Александр Хацкевич

Новые собственники белорусского клуба не очень довольны работой нынешнего наставника Сергея Гуренко, поскольку команда вылетела из Лиги Европы, а в национальном первенстве идет 4-й, отставая от лидера на 9 очков.

Гуренко может быть уволен после матча с "Неманом" 1 сентября.

Также Хацкевич – в приоритете у польской "Легии". Если команда вылетит из Лиги Европы от "Рейнджерс", нынешнего тренера могут уволить. В чемпионате страны варшавская команда идет 8-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Брюгге" завершился со счетом 3:3, что не позволило киевлянам продолжить участие в турнире.

На следующий день после матча белорусский тренер "бело-синих" вместе со своим штабом был уволен, а новым наставником вице-чемпионов Украины стал Алексей Михайленко.

Позже в сети были опубликованы детали контракта Михайличенко с "Динамо".

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