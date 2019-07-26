"Снимут с чемпионата?" Появилась реакция клубов на скандальное решение УПЛ

Как минимум три украинских клуба УПЛ - "Динамо", "Заря" и "Десна" - не намерены соглашаться на условия Премьер-лиги и отдавать права на показ своих домашних матчей телеканалам "Футбол 1/2".

Как сообщает football.ua, генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов выразил позицию клуба относительно того, что телеканалы "Футбол 1/2" стали официальными трансляторами украинской Премьер-лиги на ближайшие три сезона. Функционер отметил, что луганчане намерены и далее проводить трансляции домашних поединков на каналах медиахолдинга "1+1" ("2+2" и УНИАН).

Сергей Рафаилов

"Заря не против единого телепула. Мы также не против того, чтобы это были платные трансляции. Я был в Европе, я видел как это все устроено. Но на данный момент у нас это сложно будет реализовать", - заявил Рафаилов.

Руководитель "Зари" с сарказмом отреагировал на вероятные санкции к клубам, не поддержавшим телепул. "Санкции от УПЛ? А какие могут быть санкции? Ну снимут они "Динамо" и "Зарю" с чемпионата, что дальше?".

Как стало известно СМИ, "Динамо" и "Десна" поддержали позицию руководства "Зари". Реакция СК "Днепр-1", который также не голосовал за единый телепул, пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеканалы "Футбол 1/2" получили права на трансляцию всех матчей УПЛ.

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