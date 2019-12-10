"Сначала не верил": форвард сборной Украины рассказал, как сомневался в Шевченко

На пути к Евро-2020 сборной Украины удалось обойти Португалию благодаря победе в Киеве, где первый гол забил Роман Яремчук.

В тот вечер команда Андрей Шевченко немало удивила соперника необычной вариацией атаки, когда вышла играть в три нападающих фактически без центрфорварда - Ярмоленко и Яремчук действовали с флангов, а Марлос исполнял роль "фальшивой девятки". Такой ход Шевченко стал ключевым в игре и потряс многих, однако сам Яремчук признался, что изначально не очень верил в такую задумку.

Роман Яремчук (слева)

"Сначала такая задумка была несколько неожиданной для нас, игроков, и мы готовились к этому все 3 дня после Литвы перед Португалией. По 5-6 часов были теория-видео одно за другим, затем тренировки. Честно говоря, до матча трудно верилось, что это может сработать, была какая-то неуверенность – на таком уровне я должен сыграть слева, против Португалии и Семеду, под давлением трибун... Но тренер сказал: "Просто доверься мне, все получится", и в результате все сработало. Хотя кто знает, как бы все сложилось, не забей я тогда в начале матча", - рассказал Роман Яремчук в интервью OBOZREVATEL.

Украина досрочно выиграла свою группу квалификации Евро-2020, добыв путевку на ЧЕ как раз после победы над Португалией в Киеве (2:1). В этом отборе "сине-желтые" впервые в истории одолели действующего чемпиона Европы, а также набрали рекордное количество очков в группе квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду сделал дерзкое заявление после проигрыша Португалии в Украине.

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