Сначала был удивлен, – жена игрока "Динамо" о его реакции на назначение Луческу
Жена полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского Алина рассказала, что ее муж, как и все, был удивлен назначением Мирчи Луческу на пост тренера команды.
"Сначала, наверное, как и все, был удивлен. Сейчас вполне нормальная реакция", – ответила она на вопрос одного из подписчиков в Instagram.
Алину также спросили, как она сама относится к назначению румынского специалиста на пост наставника киевлян.
"Я за развитие ФК "Динамо" Киев! Считаю, что можно дать шанс и посмотреть, какой будет результат", – написала жена Виталия Буяльского.
Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас столичного клуба устроили протест против назначения Луческу, собравшись возле стадиона "Динамо" им. Лобановского, куда приехал румынский специалист.