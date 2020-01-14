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14 января • обновлено в 16:36
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Смолов женится на Юмашевой или нет: что известно

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Пиар-менеджер 29-летнего нападающего сборной России Федора Смолова заявила, что слухи о женитьбе игрока на 17-летней внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой являются неправдивыми.

"Я первый раз слышу об этом. Нет, не могу подтвердить. Думаю, это всего лишь предположение. Я бы знала. Такой информации у меня нет. Фотографию Федор выставил, в отпуске они были вместе. Про свадьбу я впервые слышу!" – цитирует слова агента издание Чемпионат.

Федор Смолов и Мария Юмашева

Федор Смолов и Мария Юмашева

Столица С

Совместная фотография Смолова и Юмашевой впервые появилась в Instagram футболиста 3 января. По слухам, свадебная церемония должна пройти после того, как внучке Ельцина исполнится 18 лет. Местом проведения торжества был выбран остров Сент-Барт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Федор Смолов и Мария Юмашева были не раз замечены вместе в театрах и на других светских мероприятиях.

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Тема
Свадьба
Персоны
Борис Ельцин Федор Смолов
Теги
ФК Локомотив Москва сборная России по футболу
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