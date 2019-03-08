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СМИ выяснили, за сколько "Шальке" продаст Коноплянку

6.7тЧитать материал на украинском

Немецкий "Шальке" готов существенно потерять в финансах, чтобы избавиться от футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки.

Как сообщает издание BILD, наш соотечественник наверняка окажется в списке игроков, выставленных на трансфер. По данным источника, "кобальтовые" расстанутся с Коноплянкой всего за пять миллионов евро, хотя покупка украинца обошлась немцам в 12,5 миллионов евро.

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Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

На такой шаг "Шальке" готов пойти из-за контракта Евгения, который обходится клубу из Гельзенкирхена в 4,5 млн евро в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешней зимой Евгений Коноплянка находился в шаге от перехода в турецкий "Бешикташ". В последний момент трансфер лидера сборной Украины заблокировал лично главный тренер команды из Стамбула Шенол Гюнеш.

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Персона
Евгений Коноплянка
Теги
сборная Украины по футболуФК Шальке
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