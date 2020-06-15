СМИ узнали о решении УЕФА по ответному матчу "Шахтера" с "Вольфсбургом"

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" проведет в Харькове ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

По данным Sky Sport, в Европейском футбольном союзе (УЕФА) приняли решение о завершении сезона во втором по значимости европейского клубного турнира в формате "Финала восьми" на стадионах Германии. При этом шесть пар 1/8 финала, которые успели провести первые встречи этой стадии до пандемии коронавируса, проведут ответные игры, как и планировалось. В их числе и игра "Шахтера" с немецким клубом.

А вот пары "Интер" – "Хетафе" и "Рома" – "Севилья", чьи матчи были отменены, разыграют путевки в четвертьфинал в одной игре на нейтральном поле в Германии. "Финал восьми" примут Дюссельдорф, Дуйсбург, Гельзенкирхен и Кельн. Последний примет и финал Лиги Европы-2020.

Напомним, "Шахтер" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы нанес "Вольфсбургу" домашнее поражение – 1:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" подтвердил информацию о том, что лидер команды Исмаили выбыл на полгода из-за травмы.