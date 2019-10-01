СМИ узнали о новой работе Шевченко: спортивные итоги 30 сентября

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить "Милан", а украинка Ярослава Магучих с рекордом выиграла "серебро" ЧМ по легкой атлетике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 30 сентября.

Кроме того, экс-тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс разозлился из-за Энтони Джошуа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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