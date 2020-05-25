СМИ узнали детали о судьбе Шевченко в сборной Украины

Александр Чеканов Футбол 21:34, 25.05.2020 Обновлено: 21:46, 25.05.2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в ближайшее время продлит контракт с Украинской футбольной ассоциацией (УАФ, бывшая ФФУ) и продолжит работу с командой.

По данным Meta-ratings.com.ua, весь штаб Шевченко получил предложение от УАФ подписать новые соглашения с национальной федерацией сроком на 2,5 года. Переговоры идут успешно и близки к завершению.

тренерский штаб Андрея Шевченко
Twitter УАФ

Стороны официально заверят подписями свои договоренности к 5-6 июня. После 15 июня, когда возобновится авиасообщение между Украиной и Европой, Шевченко и его помощники прибудут в Киев, чтобы лично подписать новые контракты.

Отметим, что нынешний договор тренерского штаба с УЕФА рассчитан до конца Евро-2020, однако из-за переноса чемпионата на будущий год возникла необходимость в продлении соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко назвал самого умного футболиста в сборной Украины.

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