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СМИ: стали известны детали супертрансфера испанского форварда в "Динамо"

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Испанский форвард голландского клуба "Виллем II" Фран Соль договорился по условиям личного контракта с "Динамо" Киев, который футболист подпишет на 5 лет.

Игрок намерен перебраться в состав столичного клуба, поскольку хочет выступать на топ-уровне в еврокубках, сообщает голландское издание bd.nl

Фран Соль

Фран Соль

По информации журналистов, руководство "Виллем II" смирилось с уходом своего бомбардира. Так как, к нападающему проявляли интерес многие европейские команды, клуб хотел заработать как можно больше на трансфере испанца. Однако самое конкретное предложение - 3 миллиона евро, поступило из столицы Украины. Кроме этой суммы. голландцы планируют получить ряд бонусных выплат, в результате чего эта сумма может серьезно увеличиться в будущем.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за "Виллем II" 20 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" считается фаворитом противостояния с греческим "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы.

Украинская команда первую игру двухматчевой дуэли проведет на выезде уже 14 февраля. А ровно через неделю соперники сразятся на поле столичного НСК "Олимпийский".

Ставки на выход "бело-синих" в следующий круг соревнований принимаются с коэффициентом 1,67. Аналогичный показатель на успех греческой команды достигает уровня 2,10.

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Тема
Премьер-лига Украины
Тег
ФК Динамо Киев
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