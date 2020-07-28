СМИ сообщили об уходе Луческу из "Динамо": спортивные итоги 27 июля
Румынские СМИ опубликовали письмо Мирчи Луческу, в котором тот отказывается от работы в киевском "Динамо", а президент "бело-синих" Игорь Суркис опроверг эту информацию.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 27 июля.
Кроме того, Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии. Наши читалеи считают наиболее интересными следующие материалы:
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