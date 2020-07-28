СМИ сообщили об уходе Луческу из 'Динамо': спортивные итоги 27 июля

Румынские СМИ опубликовали письмо Мирчи Луческу, в котором тот отказывается от работы в киевском "Динамо", а президент "бело-синих" Игорь Суркис опроверг эту информацию.

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