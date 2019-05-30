ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

СМИ сообщили об уходе Хацкевича из "Динамо": спортивные итоги 29 мая

105Читать материал на украинском

Лондонский "Челси" выиграл финал Лиги Европы-2019, а украинскую теннисистку Елену Плоскину пожизненно дисквалифицировали. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 29 мая.

Кроме того, СМИ сообщили об уходе Александра Хацкевича с поста главного тренера "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

4 гола за 22 минуты: "Челси" уничтожил "Арсенал" в финале Лиги Европы

Хацкевич покидает "Динамо": СМИ назвало преемника

Украинская теннисистка пожизненно дисквалифицирована

"Вот это ананасы!" Чемпионка из РФ сняла лифчик на пляже

Сигнал для Усика: Уайлдер объявил о неожиданном матче-реванше

Звезда сборной Украины отказал "Спартаку"

Финал Лиги Европы: почему Динамо зависит от результата матча Челси — Арсенал

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Александр Усик
Теги
ФК Динамо КиевФК ЧелсиФК Арсенал Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-