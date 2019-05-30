СМИ сообщили об уходе Хацкевича из "Динамо": спортивные итоги 29 мая

Лондонский "Челси" выиграл финал Лиги Европы-2019, а украинскую теннисистку Елену Плоскину пожизненно дисквалифицировали. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 29 мая.
Кроме того, СМИ сообщили об уходе Александра Хацкевича с поста главного тренера "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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