СМИ сообщили об очередном фиаско России в подготовке к чемпионату мира-2018

Российский Саранск не успеет подготовить систему безопасности к старту чемпионата мира по футболу 2018 года. Компания "Ростелеком", которая была основным претендентом на реализацию проекта "Безопасный город", отказалась от участия в подготовке к Мундиалю.

Причиной послужило то, что местные чиновники так и не одобрили выделения 500 миллионов рублей, пишет Telegram-канал "Мутко против". При этом "Ростелеком" был готов участвовать в торгах, но просил банковскую гарантию – 44 млн рублей. Однако после отказала властей компания решила не участвовать в тендере, который был сорван.

Теперь ближайшие торги будут только в конце марта, но уже понятно, что никакие камеры видеонаблюдения к сроку установить не удастся. В лучшем случае проект будет реализован к началу июня.

Отметим, что требования по безопасности является одними из основных к хозяевам крупных футбольных турниров.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 10 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Как сообщал "Обозреватель", исландские чиновники намерены присоединиться к бойкоту чемпионата мира-2018 в России.