СМИ сообщили о желании вице-чемпиона мира закончить карьеру в "Динамо"

Хорватский защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич, который является вице-чемпионом мира 2018 года, выразил желание подписать новый контракт и остаться в команде.

Как сообщил в своем Telegram журналист Андрей Шахов, легионер готов даже закончить карьеру в столичном клубе.

"Йосипу комфортно жить в Украине и переезжать он не хочет. Играет и тот факт, что в этом году в первый класс должна идти его дочка. И семья Пиварича надеется, что это произойдет именно в Киеве", – написано на канале журналиста.

Отметим, что контракт Пиварича с "Динамо" действует до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне хорват принял участие в двух матчах за клуб, проведя на поле в общей сложности 95 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Зари" Богдан Михайличенко отказался переходить в "Шахтер" из-за любви к "Динамо".