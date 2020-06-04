СМИ сообщили о замене Михайличенко в "Динамо": спортивные итоги 3 июня

Киевское "Динамо" готово заменить Алексея Михайличенко тренером из Турции, а в России умер чемпион мира в боксе Ильяс Галимов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 3 июня.

Кроме того, экс-игрок "Динамо" Александр Алиев вызвал на бой российского комментатора Алексея Андронова. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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