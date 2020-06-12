СМИ сообщили о тяжелейшей травме лидера "Шахтера"

Лидер донецкого "Шахтера" Исмаили рискует пропустить несколько месяцев из-за тяжелой травмы колена.

По данным портала Football.ua, бразильский защитник "горняков" готовится к тщательному медицинскому обследованию.

У футболиста подозревают разрыв крестообразных связок. Если диагноз подтвердится, то Исмаили будет вынужден пропустить не только окончание нынешнего сезона, но и значительную часть будущего. Обычно сроки восстановления после таких травм составляют полгода.

Исмаили может пропустить до полугода ФК "Шахтер"

В сезоне-2019/20 в рамках УПЛ бразилец провел 21 игру: на его счету два гола и пять результативных передач. Отметим, что "Шахтер" продолжает выступления в Лиге Европы, где в первом матче 1/8 финала обыграл на выезде немецкий "Вольфсбург".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА определил город, где пройдут решающие матчи Лиги Европы.

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