СМИ сообщили о сенсационном событии в Премьер-лиге

Всемирно известная стримминговая платформа DAZN подала заявку на участие в тендере по покупке телевизионных прав на показ матчей украинской Премьер-лиги.

Компания, которая, в частности, имеет миллиардный контракт с промоутером Александра Усика Эдди Хирном, намерена побороться за возможность транслировать поединки отечественного футбольного первенства на ближайшие три сезона, информирует Football.ua.

ФК "Шахтер"

При этом о деталях заявки пока ничего не известно. Ранее о своих намерениях транслировать домашние матчи киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и СК "Днепр-1" объявил ирландский вещатель Setanta.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 апреля, в украинской футбольной Премьер-лиге встречей львовских "Карпат" и полтавской "Ворсклы" стартует второй этап розыгрыша национального первенства в элитном дивизионе.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!