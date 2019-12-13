СМИ сообщили о решении Суркиса по Михайличенко

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко останется на своем посту как минимум до конца сезона 2019/2020.

Как сообщает Tribuna, президент столичной команды Игорь Суркис не собирается увольнять наставника киевлян после провала "Динамо" в Лиге Европы.

Алексей Михайличенко ТСН

Михайличенко получит возможность провести с командой зимние сборы, чтобы в полной мере подготовить ее ко втором кругу украинской Премьер-лиги. Отмечается, что до матча шестого тура ЛЕ против "Лугано" положение главного тренера не находилось под вопросом.

Напомним, что Алексей Михайличенко пришел в "Динамо" в августе 2019 года после увольнения Александра Хацкевича, который не сумел вывести киевлян в групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Украины может потерять прямую путевку в Лигу чемпионов из-за провальной игры наших клубов в еврокубках.

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