Главная Новости
13 декабря • обновлено в 17:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

СМИ сообщили о решении Суркиса по Михайличенко

Читать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко останется на своем посту как минимум до конца сезона 2019/2020.

Как сообщает Tribuna, президент столичной команды Игорь Суркис не собирается увольнять наставника киевлян после провала "Динамо" в Лиге Европы.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

ТСН

Новости
Спустя 8 лет: "Динамо" повторило свой антирекорд еврокубков

Михайличенко получит возможность провести с командой зимние сборы, чтобы в полной мере подготовить ее ко втором кругу украинской Премьер-лиги. Отмечается, что до матча шестого тура ЛЕ против "Лугано" положение главного тренера не находилось под вопросом.

Напомним, что Алексей Михайличенко пришел в "Динамо" в августе 2019 года после увольнения Александра Хацкевича, который не сумел вывести киевлян в групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Украины может потерять прямую путевку в Лигу чемпионов из-за провальной игры наших клубов в еврокубках.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персоны
Игорь Суркис Алексей Михайличенко
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги