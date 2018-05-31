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СМИ сообщили, кто сменит Зидана в "Реале"

2.2тЧитать новость на украинском

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является главным кандидатом на пост нового главного тренера мадридского "Реала". Именно кандидатуру наставника английского "Тоттенхэма" в первую очередь рассматривает президент "королевского клуба" Флорентино Перес после сенсационного уход Зинедина Зидана.

По данным издания Marca, в контракте Почеттино со "шпорами" значится пункт, согласно которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение, если ему поступит предложение возглавить "Реал". Перес знал, что легендарный француз может принять решение покинуть клуб, и давно проработал вариант с приходом аргентинца.

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Как сообщал OBOZREVATEL, теперь уже экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан установил фантастический рекорд в Лиге чемпионов. Он стал первым, кому удалось трижды выиграть турнир.

Персоны
Зинедин ЗиданМаурисио Почеттино
Объект
Реал Мадрид
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