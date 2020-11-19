СМИ сообщили, когда может быть принято решение по матчу Швейцария – Украина

Уже совсем скоро определится судьба сборной Украины в элитном дивизионе Лиги наций после отмены матча против Швейцарии в последнем туре группового этапа.

По информации телеканалов "Футбол 1/2/3", УЕФА может объявить свой вердикт по поединку в пятницу, 20 ноября.

Напомним, что главный врач кантона Люцерн отправил нашу команду на карантин и отменил решающую встречу в Лиге наций. Позже он объяснил свое решение, а глава Швейцарского футбольного союза заявил, что этот матч невозможно сыграть в 2021 году и назвал два варианта выхода из этой ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны результаты новых тестов на коронавирус у всей делегации сборной Украины после прилета с несостоявшегося поединка в Лиге наций.