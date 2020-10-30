СМИ сообщили, где пройдет матч "Барселона" – "Динамо"

Матч третьего тура Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и каталонской "Барселоной", который пройдет 4 ноября, как и планировалось, примет легендарный "Камп Ноу".

Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside". По его данным, игру не будут переносить из Барселоны, несмотря на то, что с 29 октября власти постановили закрыть границы Каталонии из-за увеличения числа заразившихся COVID-19.

"Матч состоится в Барселоне. Окончательное решение", – утверждают авторы канала.

Отметим, что "Динамо" после двух сыгранных матчей имеет в своем активе одно набранное очко. "Барселона" в свою очередь добыла две победы и идет в турнирной таблице со 100%-показателем.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" накануне матчей с "Барселоной" и "Шахтером" отправилось на двухнедельный карантин.