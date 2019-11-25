СМИ: России грозит отстранение от Евро-2020

Сборная России по футболу может быть исключена из состава участников чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Об этом сообщает авторитетное американское издание New York Times. Причиной такого возможного развития событий стал грандиозный допинговый скандал вокруг РФ. Комитет соответствия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Россию права участия во всех международных соревнованиях, а также принимать их.

капитан сборной России Артем Дзюба (справа)

Россия вышла на футбольное Евро-2020, а также является одним из хозяев турнира. Если исполком WADA 9 декабря подтвердит намерение комитета по соответствию, то Европейский футбольный союз (УЕФА) может исключить РФ из турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рассказали о том, что Владимир Путин покрывал создание в стране государственной системы допинга. Кроме того, РФ призналась в подмене данных Московского антидопингового центра.

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