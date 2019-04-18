СМИ: Роналду покинет "Ювентус"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду глубоко переживает сенсационное поражение от амстердамского "Аякса" в 1/4 финала Лиги чемпионов и решил по окончанию сезона сменить клуб.

Такое сообщение опубликовала авторитетная газета La Repubblica. По информации журналистов, хотя контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года, уже сейчас португальца не устраивает уровень игры команды в его дебютный год в клубе. Правда, Роналду готов дать "Ювентусу" еще один шанс в следующем сезоне, но после этого может покинуть команду.

Криштиану Роналду

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По сведениям другой итальянской газеты, Gazzetta dello Sport, Роналду требует значительного усилении туринцев уже этим летом, рассчитывая, что оно поможет команде добиться серьезных успехов в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Долореш Авейру, мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, призналась, что его сын сильно расстроился из-за проигрыша "Аяксу" и сказал ей, что не может творить чудеса.

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