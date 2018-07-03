СМИ: "Реал" готовит исторический трансфер ?

По сообщению испанской государственной телекомпании RTVE мадридский "Реал" предложил за нападающего французского "ПСЖ" Неймара рекордные 310 миллионов евро. Как утверждают журналисты футболисту предложен 7-летний контракт с зарплатой 45 миллионов евро за сезон.

Если бы этот переход состоялся, это был бы рекордный трансфер в истории футбола. В настоящее время таковым является переход Неймара в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро в августе 2017 года.

Чуть позже , руководство "Реала" выступило с заявлением, в котором назвало информацию испанских журналистов не соответсвующей действительности.