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СМИ: "Реал" готовит исторический трансфер ?

2.2тЧитать новость на украинском

По сообщению испанской государственной телекомпании RTVE мадридский "Реал" предложил за нападающего французского "ПСЖ" Неймара рекордные 310 миллионов евро. Как утверждают журналисты футболисту предложен 7-летний контракт с зарплатой 45 миллионов евро за сезон.

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Если бы этот переход состоялся, это был бы рекордный трансфер в истории футбола. В настоящее время таковым является переход Неймара в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро в августе 2017 года.

Чуть позже , руководство "Реала" выступило с заявлением, в котором назвало информацию испанских журналистов не соответсвующей действительности.

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Тема
Чемпионат Испании
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