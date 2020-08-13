СМИ рассказали о нововведениях Луческу в "Динамо"

Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу обратил внимание на высокий уровень травматичности среди игроков киевского клуба и поставил особую задачу своему помощнику Диего Лонго и медицинскому штабу команды.

"Очень важный новый момент в подготовке команды. Дозированность и индивидуальность нагрузок. Луческу по приходу, среди прочих, выделил серьезную проблему – высочайший процент травматичности в течении последних сезонов, среди которых превалируют мышечные травмы. Новизна в работе Диего Лонго и медштаба направлена на максимальное устранение этой проблемы. Результаты будем наблюдать в ближайшие месяцы. Тогда и проверим", – написано в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

Луческу хочет решить проблему с высоким уровнем травматичности игроков "Динамо" Telegram-канал Динамо Киев Inside

Напомним, что с самого начала своей работы в столичной команде Луческу уделил много внимания тактической подготовке.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" провело уже два товарищеских матча под руководством румынского специалиста. Сначала киевляне разгромили ривненский "Верес" со счетом 3:0, а затем минимально уступили черниговской "Десне".