СМИ рассказали, кто покинет 'Динамо': спортивные итоги 16 декабря

Украинка Татьяна Рижко добыла "золото" на Кубке мира по борьбе, а СМИ выяснили, кто покинет киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно.

Кроме того, украинский боец Дмитрий Побережец эффектно нокаутировал россиянина на турнире в Москве.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 16 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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