СМИ рассказали, кто может покинуть "Динамо" в зимнее межсезонье

Киевское "Динамо" хочет усилить центр обороны, полузащиты и нападения и готово попрощаться с несколькими футболистами первой команды в зимнее межсезонье.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", в клубе ищут новую команду для голкипера Дениса Бойко, защитника Артема Шабанова и полузащитника Миккеля Дуэлунда. Также в аренду на полгода может уйти Георгий Цитаишвили, а будущее Дениса Попова, Назария Русина и Владислава Супряги остается под вопросом.

Судьба последнего зависит от усиления позиции центрального нападающего в зимнее трансферное окно. Отмечается, что крайне нежелательной для "Динамо" является возможная продажа лидеров Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова, поскольку они должны сыграть весомую роль в борьбе команды за чемпионство в украинской Премьер-лиге.

Что касается футболистов, которые могут пополнить состав киевлян, то клуб якобы ведет переговоры о возвращении защитника Александара Драговича из "Байера" и приглашении опорного полузащитника Димитриса Курбелиса из греческого "Панатинаикоса". На позицию форварда рассматриваются игроки из Южной Америки.

СМИ рассказали о планах "Динамо" на зимнее межсезонье Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

В "Динамо" может вернуться Драгович Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис подробно рассказал о трансферных планах команды на зимнее межсезонье, упомянув Владислава Супрягу.