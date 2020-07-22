СМИ раскрыли стратегию "Динамо" по новому тренеру: спортивные итоги 21 июля

Александр Чеканов Футбол 09:11, 22.07.2020 Обновлено: 09:40, 22.07.2020

СМИ раскрыли планы киевского "Динамо" по новому тренеру, а Криштиану Роналду установил уникальное достижение в истории футбола.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 21 июля.

Кроме того, наставник "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал интерес со стороны "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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