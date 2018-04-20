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СМИ раскрыли подробности допинг-скандала с российским футболистом

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Футболиста московского "Локомотива" Игоря Денисова наказали за неадекватное поведение во время допинг-контроля. 33-летний скандальный экс-игрок сборной России сделал запись в протоколе, назвав офицеров Российского антидопингового агентства дебилами.

Такие подробности скандала с футболистом сообщил популярный интернет-сайт России Чемпионат.com.

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Процедура забора допинг-пробы затянулась, и Денисов, думая, что из-за этого может опоздать на тренировку, оставил грубую запись в протоколе. За этот инцидент футболист был оштрафован "Локомотивом" на млн рублей.

Отметим, что клуб и футболист уже принесли свои извинения за такое поведение.

Как сообщал "Обозреватель", Европейский футбольный Союз (УЕФА) вынес предупреждение игроку сборной России Дмитрию Полозу за то, что тот сбежал с допинг-контроля после матча Лиги Европы.

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на Обозревателе.

Темы
допинговый скандалчемпионат России
Персона
Игорь Денисов
Объект
ФК Локомотив Москва
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