СМИ раскрыли детали перехода футболиста "Динамо" в российский клуб

Центральный защитник "Динамо" Мохаммед Кадири вернется в тульский "Арсенал", цвета которого он защищал в 2018-2019 годах, не на правах аренды, а путем полноценного контракта.

Как сообщает Sports World Ghana, россияне заплатят за 24-летнего ганца 2 миллиона евро.

"Арсенал" планирует подписать футболиста этим летом, так как под руководством нового тренера Мирчи Луческу его перспективы в "Динамо" выглядит нулевыми.

Отметим, что Мохаммед перешел в "Динамо" летом 2019 года, сыграл 16 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. За российский клуб он провел 27 поединков, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт с киевлянами действует до лета 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, левым защитником "Динамо" Виталием Миколенко заинтересовались знаменитые команды Италии и Англии.