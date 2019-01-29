СМИ: Ракицкого не будут вызывать в сборную Украины

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий больше не сыграет за сборную Украины из-за своего перехода в санкт-петербургский "Зенит".

Такой прогноз сделал известный спортивный журналист, главный редактор издания "Футбол" Артем Франков. "Что бы там ни думал Андрей Шевченко и как бы ни избегала домашних матчей Федерация футбола Украины, на 99 процентов никакого Ракицкого больше в сборной страны не будет. Один процент я оставлю на его возвращение в какой-то из наших клубов или переход в турецкий, хотя оценка здесь явно завышена. Пояснения нужны?" – написал Франков для сайта MatchDay.

Ярослав Ракицкий

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.

В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.

Сам футболист остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.

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