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/Новости футбола

СМИ: Ракицкого не будут вызывать в сборную Украины

4.7тЧитать материал на украинском

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий больше не сыграет за сборную Украины из-за своего перехода в санкт-петербургский "Зенит".

Такой прогноз сделал известный спортивный журналист, главный редактор издания "Футбол" Артем Франков. "Что бы там ни думал Андрей Шевченко и как бы ни избегала домашних матчей Федерация футбола Украины, на 99 процентов никакого Ракицкого больше в сборной страны не будет. Один процент я оставлю на его возвращение в какой-то из наших клубов или переход в турецкий, хотя оценка здесь явно завышена. Пояснения нужны?" – написал Франков для сайта MatchDay.

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Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

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Персоны
Ярослав РакицкийАртем Франков
Теги
ФК ШахтерФК Зенитсборная Украины по футболу
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлы, да если бы вас позвали на такие деньги, то пошли бы как миленькие. И плевать вам бы было на всё. Но ведь не зовут, блин.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Допускался с семенами,говна кусок. Лишить его гражданства ещё нужно и пусть лишнехромосомным помогает в Лиге Наций (может выйдут куда).
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Правильно! Играть в сборной достойны только те, кто умеет гарно заспиваты "щеневмерлу", пафосно держа при этом руку на животе!
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Коленваленко Лесь, играть в сборной достойны достойные,собснна...у нас таких много. А это пусть продолжает публично унижать страну и поддерживать террористов. Какие вопросы? И шо такое "щеневмерла"? Если это долгая попытка унизить гимн (который в вашей стране 404 тоже спизжен,как и всё остальное) то это мимо,т.к. в гимне даже нет таких слов. Всё у вас фейлами поросло,лаптенггие слопатоеды.
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