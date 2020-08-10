СМИ показали закулисье первого матча "Динамо" при Луческу: видео

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уделяет очень много времени индивидуальным беседам с игроками.

Об этом говорится в сюжете программы "Профутбол" о контрольном матче "бело-синих" с "Вересом", в котором столичный коллектив добыл уверенную победу – 3:0.

Во время игры Луческу давал очень много подсказок своим футболистам. Особенное внимание тренер уделил полузащитнику Сергею Сидорчуку и его коллегам по амплуа Георгию Цитаишвили и Виталию Буяльскому. Румынский тренер постоянно общался с Цитаишвили, стиль игры которого очень импонирует Луческу, отметили авторы сюжета.

При этом журналисты и эксперты передачи подчеркнули, что наставник имеет невероятно высокий авторитет среди игроков. Вашему вниманию эксклюзивное видео "Профутбола" о первом матче "Динамо" под руководством Луческу.

Отметим, что уже 11 августа "Динамо" проведет спарринг с черниговской "Десной".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" совершило первый трансфер при Мирче Луческу, подписав украинского защитника.