СМИ опубликовали последнее видео с живым Марадоной

В сети появилось, возможно, последнее прижизненное видео с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался в среду, 25 ноября.

На официальном YouTube-канале издания AS был опубликован ролик, снятый на телефон одной из соседок аргентинца. На нем можно увидеть, как он медленно прогуливается по улице, держась за руки сопровождающих его людей.

Сын соседки поздоровался с Диего и тот помахал ему в ответ. Ребенок очень обрадовался, поскольку на него обратил внимание "сам Марадона".

Напомним, что смерть аргентинца шокировала весь футбольный мир, а президент страны Альберто Фернандес объявил трехдневный траур, чтобы почтить память легенды.

Как сообщал OBOZREVATEL, врача Марадоны Леопольдо Луке обвинили в непреднамеренном убийстве Диего. Он разрыдался во время интервью.

Также стало известно, что за неделю до смерти легендарный футболист получил травму головы.