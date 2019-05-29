Хацкевича покидает "Динамо": СМИ назвало преемника

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич 31 мая покинет свой пост. Президент "бело-синих" Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного специалиста, которым станет испанец Рауль Рианчо.

"Футболисты "Динамо" поделились на группы игроков. Некоторые игроки поддерживают Хацкевича, а некоторые, наоборот, хотят, чтобы его уволили. Назначение Рауля Рианчо – это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб", – цитирует Главред источника в клубе, знакомого с ситуацией.

Среди специалистов, которые могут заменить белоруса фигурируют фамилии экс-футболистов "Динамо" Алексея Михайличенко и Юрия Калитвинцева. Кроме того, в списке потенциальных наставников фигурирует украинский наставник казахстанской "Астаны" Роман Григорчук, а также экс-тренер польского "Леха" Адам Навалка.

В свою очередь комментируя слухи о приходе в столичный клуб польского специалиста Адама Навалки, Игорь Суркис отметил, что не вел ни с кем переговоров.

Михайличенко действительно получал предложение сменить Александра Хацкевича на посту главного тренера команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты назвали Александра Хацкевича следующим тренером "Рубина", который покинет легендарный Курбан Бердыев.

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