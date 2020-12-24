СМИ назвали зарплату Милевского в "Минае"

Украинский нападающий Артем Милевский, который вернулся в УПЛ спустя семь лет, будет зарабатывать в "Минае" около 100 тысяч гривен в месяц.

Как сообщает издание UA-Football, также в контракте футболиста обусловлены премиальные. Милевский подписал с новой командой контракт на 1,5 года.

Ранее Артем признавался, что хочет закончить карьеру в Украине, но не будет ради этого соглашаться на низкую зарплату.

"Конечно, мне хочется здесь закончить. Но за копейки я не хочу играть в Украине", – цитирует источник слова нападающего.

Напомним, что Милевский покинул УПЛ в начале осени 2013 года, перейдя в турецкий "Газиантепспор". Несмотря на подписание трехлетнего контракта с клубом, он был разорван уже 31 декабря 2013-го. После этого Артем поиграл в Хорватии ("Хайдук", "Сплит"), Румынии ("Конкордия"), России ("Тосно"), Венгрии ("Кишварда"), а последней его командой было брестское "Динамо", за которое форвард выступал с января 2019-го и с которым выиграл чемпионат Беларуси в том же году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Руха" Григорий Козловский объяснил, почему его клуб отказался от трансфера Милевского.