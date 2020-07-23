СМИ назвали зарплату Луческу в "Динамо"

Михаил Морозов Футбол 17:38, 23.07.2020 Обновлено: 18:05, 23.07.2020

Годовая зарплата нового тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу составит 1,2 миллиона евро.

Как сообщает издание Чемпион, в контракте румынского специалиста со столичным клубом также предусмотрены бонусы. В случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов и выигрыша украинской Премьер-лиги в сезоне 2020/21 новый наставник "Динамо" дополнительно получит по 500 тысяч евро. Таким образом, за первый год в команде Луческу может заработать 2,2 миллиона евро.

В донецком "Шахтере" его годовая зарплата составляла 3,5 миллиона евро, а в питерском "Зените" – около 5 миллионов евро.

Отметим, что первая пресс-конференция румынского специалиста на посту тренера столичного клуба состоится 30 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".

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Луческу официально назначен новым тренером "Динамо"